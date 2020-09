Başakşehir'den anlamlı forma!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde küresel iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine vurgu yapmak için yeşil renklere sahip alternatif formayı da kullanacak.

Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak ilk yerli üretim özelliğini taşıyan setten biri olacak olan yeşil renkteki forma üzerinde kulübün resmi simgesi baykuşa da yer verildi.Medipol Başakşehir projenin aktivasyonu için de dijital bir adım attı. Turuncu lacivertli kulüp, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan Ecording ile proje özelinde bir iş birliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada 10 bin tohum topu ile başlayacak olan bu iş birliği içerisinde futbolseverler, aldıkları her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürebilecekler. Bunun yanı sıra kulüp dijital kanallarında yapacağı iletişimle tohum toplarını doğaya serpmeye devam edecek.Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ alternatif forma ve proje iş birliği ile ilgili heyecanını ve memnuniyetini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yılın başlarında dünya olarak ilginç bir döneme girdik. Her yıl etkilerini daha fazla hissettiğimiz ısınmanın sonuçlarını bu günlerde çok daha gerçekçi ve acı bir şekilde deneyimliyoruz. Böyle zor bir dönemi şampiyon bitirmek bizim için önemliydi; ancak, Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonunda göz önünde olmak bize hem daha fazla sorumluluk, hem de sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere daha güzel fırsatlar sağladı." ifadelerini kullandı.Gümüşdağ, 6 ayı geçkin bir süredir bu proje ile ilgilendiklerini belirterek, şunları aktardı:"Formanın tasarımı için de yaklaşık bir yıllık bir çalışma söz konusu. Pandeminin yanı sıra son zamanlarda ne yazık ki ülkemizde ve dünyada oldukça fazla orman yangını ile de mücadele etmeye başladık. Bu işi doğru bir zamanda ve doğru bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. Başta formanın tasarımındaki emekleri için Bilcee'ye, projeye katkıları dolayısı ile güzel bir girişim olan Ecording'e teşekkür ediyor, tüm ekibimizi kutluyorum. Her ne kadar maçlarımız seyircisiz oynanacak olsa da tüm futbolseverleri bu güzel amaca katkı vermek üzere Başakşehir Store ve trendyol.com'a davet ediyorum."Projenin bir diğer partneri olan Ecording'in kurucu ortağı Mert Karslıoğlu ise "Medipol Başakşehir ile yapmış olduğumuz iş birliği, olumsuz etkilerini günden güne daha çok hissettiğimiz iklim krizi ile mücadelemizin güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Alternatif yeşil formalarla iklim sorunlarına dikkat çekerken, aynı zamanda her bir forma satışını doğada ecoDrone'lar ile bir ağaca dönüştürerek, doğadan aldığımızı doğaya geri kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!