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Başakşehir'de Recep Uçar sesleri! Emre Belözoğlu sonrası...

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#Başakşehir#Recep Uçar#Süper Lig
Başakşehirde Recep Uçar sesleri Emre Belözoğlu sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 10:42

Başakşehir, Emre Belözoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine turuncu-lacivertlilerde daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı.

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Rams Başakşehir, geçtiğimiz günlerde 2 sezondur teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Söz konusu ayrılık sonrası birçok isim turuncu-lacivertli kulüple anılmaya başlarken, 47 yaşındaki Teknik Direktör Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı.

Daha önce kulüpte alt yaş gruplarında ve A Takım'da yardımcı antrenör olarak Başakşehir’de görev yapan Uçar, 2021-2022 sezonunda da Ümraniyespor’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmasında büyük rol almıştı.

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#Başakşehir#Recep Uçar#Süper Lig

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