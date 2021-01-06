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GeriFutbol Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım: "Başakşehir daha iyi olmalı"
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım: "Başakşehir daha iyi olmalı"

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Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım: "Başakşehir daha iyi olmalı"
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Süper Lig'in 17. haftasında Erzurumspor mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım maçı değerlendirdi.

Medipol Başakşehir takımının daha iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğini belirten Hasan Ali Kaldırım, "İyi oynadık ama Başakşehir daha iyi olmalı. Maalesef kendi sahamız çok iyi durumda değil. Kaliteli futbol için iyi zemine de ihtiyaç var. Zeminler ne kadar iyi olursa, o kadar kaliteli futbol oynayabiliriz." dedi.

Başakşehirde Hasan Ali Kaldırım: Başakşehir daha iyi olmalı

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