Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım: "Başakşehir daha iyi olmalı"

Medipol Başakşehir takımının daha iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğini belirten Hasan Ali Kaldırım, "İyi oynadık ama Başakşehir daha iyi olmalı. Maalesef kendi sahamız çok iyi durumda değil. Kaliteli futbol için iyi zemine de ihtiyaç var. Zeminler ne kadar iyi olursa, o kadar kaliteli futbol oynayabiliriz." dedi.

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