Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

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UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul'da çekilecek. Kura çekimi saat 15.30'da başlayacak.

TORBALAR

1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec

3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani

FİNAL ÇEKYA'DA

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.