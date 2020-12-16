MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir, Turgutluspor'a hazır! Türkiye Kupası...
GeriFutbol Başakşehir, Turgutluspor'a hazır! Türkiye Kupası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Turgutluspor'a hazır! Türkiye Kupası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir, Turgutluspor'a hazır! Türkiye Kupası...
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Turgutluspordan Başakşehire gözdağı
Turgutluspor'dan Başakşehir'e gözdağı!

Saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

 

Başakşehir, Turgutluspora hazır Türkiye Kupası...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle