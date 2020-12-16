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Başakşehir, Turgutluspor'a hazır! Türkiye Kupası...
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
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