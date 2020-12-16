Başakşehir, Turgutluspor'a hazır! Türkiye Kupası...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

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