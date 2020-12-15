Turgutluspor'dan Başakşehir'e gözdağı! "Tur atlamak istiyoruz..."

Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik direktör İbrahim Cezayir, sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı.

Toplantının ardından idmana başlayan kırmızı-siyahlı oyuncular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasından sonra yarı sahada çift kale maç oynadı.

Manisa temsilcisinde sakatlığı bulunan Koray Kılıç, antrenmanda yer almadı.

Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor, antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti.

- "Tur atlamak istiyoruz"



Teknik direktör İbrahim Cezayir, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem prestij hem de oyun felsefelerini sahaya yansıtma adına önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Medipol Başakşehir maçı bu anlamda bizim için büyük bir fırsat. Oyuncularımla birlikte bu fırsatı değerlendirmek için önemli bir maça çıkacağız. Umarım istediklerimizi sahaya yansıtabiliriz, güzel, keyifli bir maç olur." diye konuştu.

Cezayir, iyi bir oyun felsefesi oluşturmak için 4 aydır yoğun çaba gösterdiklerine dikkati çekerek, "Başakşehir maçında yine bu oyun felsefemizi yansıtacağız. Oyuncularımızla gerekli teknik ve taktik çalışmayı yapıyoruz. Bir önceki turda elediğimiz Denizlispor karşısında olduğu gibi yine aynı felsefe ile bu maça çıkacağız. Biz de herkes gibi tur atlamak istiyoruz, maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Marvin Sinan Büyüksakarya, geçen sezonun Süper Lig şampiyonuyla karşılaşacaklarını ve kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar, geçen sezon harika işler yaptılar. Bu yüzden sade ve iyi bir futbol oynamak zorundayız. Zor ve eğlenceli bir maç olacak. Sonucunu hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Marvin Sinan Büyüksakarya, turu geçeceklerine inandığını, bir sonraki turda da Galatasaray ile eşleşmeyi istediklerini kaydetti.

Futbolculardan Samet Günhan ise Medipol Başakşehir ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

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