Başakşehir penaltılarla turladı! Fatih Karagümrük yıkıldı...

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve hakem Mert Güzenge'nin düdük çaldığı maçın normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 eşitlikle tamamlandı. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.



İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Fatih Karagümrük 68. dakikada Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 71. dakikada Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Normal süre 1-1 sona erdi.

UZATMALARDA BÜYÜK HEYECAN



İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı. İkinci uzatma devresi heyecan fırtınasına sahne oldu. 115. dakikada Kerim Frei, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. 119. dakikada ceza alanında yaşanan pozisyonu VAR uyarısı sonucu izleyen Mert Güzenge penaltı noktasını işaret etti. 120+1'de topun başına geçen Deniz Türüç, maça yeniden eşitliği getirdi ve maç penaltılara gitti.



PENALTILARLA GELEN TUR



Nefes kesen maçın penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı. Maçta iki kez öne geçen Fatih Karagümrük ise kupaya veda etti.

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SON PENALTIDA GERGİNLİK! DIAGNE'DEN OLAY TEPKİ...

Başakşehir'de Caicara'nın kullandığı 5. penaltıyı Viviano kurtardı. çizgide bulunan yardımcı hakem, Viviano'nun çizgi ihlali yaptığını işaret etti ve penaltı tekrarlandı. bu karar sonrası kenarda gerginlik yaşandı. Emre Belözoğlu ve Andrea Pirlo'nun ekibi arasında hararetli konuşmalar yaşanırken yedek kulübesindeki Diagne hakemin kararına en çok tepki gösteren isim oldu. Golcü futbolcu takım arkadaşlarına 'Bırakın penaltıyı içeri girelim' şeklinde işaretler yaptı.

Caicara tekrarlanan penaltıda topu ağlara gönderdi ve takımını çeyrek finale taşıdı.

FATİH KARAGÜMRÜK 2-2 BAŞAKŞEHİR

GOLLER: 68' Diagne, 71' Levent Mercan (k.k.), 115' Kerim Frei, 120+1' Deniz Türüç (P)

Normal süre sonucu: 1-1

Uzatmalar sonucu: 2-2

Penaltılar: 5-3

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Kerim Frei, Levent, Burak, Lawrence, Salih, Adnan, Bertolacci.

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Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksic, Mesut Özil, Szysz, Mounir, Okaka.

Mesut Özil ilk kez ilk 11'de

Mesut Özil, Başakşehir formasıyla ilk kez ilk 11'de bir maça başladı. Özil bu sezon 3 maçta toplam 21 dakika süre almıştı. Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı.



34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir’in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

Emre Belözoğlu’ndan kadroda 5 değişiklik



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.



Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig’de son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler yerine Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Mounir Chouiar'e görev verdi.



Pirlo'dan kadroda 8 değişiklik



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısına 8 değişiklik ile çıktı.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük, Başakşehir’i konuk ediyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig’de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 8 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam; Batuhan Şen, Rayyan Baniya, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Kazım Kazım ve Fabio Borini’nin yerine Emiliano Viviano, Salih Dursun, Adnan Uğur, Burak Kapacak, Nicholas Lawrence, Kerim Frei, Andrea Bertolacci ile Mbaye Diagne’ye görev verdi.

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