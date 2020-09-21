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Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı!

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Başakşehir, Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı.

5’e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek.

 

Başakşehir, Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

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