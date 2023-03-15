Canlı Anlatım: Başakşehir Gent maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir ile Gent kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

İlk yarı oynanıyor

Başakşehir: 0

Gent: 0

Goller

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

Gent: Roef, Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Piatkowski, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban.

BAŞAKŞEHİR GENT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması bugün saat 20:00’de başladı.

Başakşehir Gent arasındaki mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

SADECE BİR KEZ MAĞLUP OLDU

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanıp, 4'ünde berabere kalırken, sadece 1'ini kaybetti.

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Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.

Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı. İstanbul temsilcisi, bu mücadelelerde 27 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.