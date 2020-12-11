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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı!

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Başakşehir, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı!
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile 13 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç oynadı.

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Medipol Başakşehir, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

 

Başakşehir, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

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