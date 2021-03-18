Başakşehir, Denizlispor hazırlıklarına 4 eksikle başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, topla ısınma çalışması yapıldı.
İki grup halinde 5’e 3 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes ve Rafael'in tedavilerine devam edildi.
Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
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