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GeriFutbol Başakşehir, Denizlispor hazırlıklarına 4 eksikle başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Denizlispor hazırlıklarına 4 eksikle başladı

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Başakşehir, Denizlispor hazırlıklarına 4 eksikle başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, topla ısınma çalışması yapıldı.

İki grup halinde 5’e 3 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes ve Rafael'in tedavilerine devam edildi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

 

Başakşehir, Denizlispor hazırlıklarına 4 eksikle başladı

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