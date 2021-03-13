Başakşehir - Beşiktaş maçından sonra o sözler! Geceye damga vurdu...

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadelenin 42. dakikasında Larin ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Başakşehir 52. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle skoru eşitlerken 68. dakikada sahneye Welinton çıktı ve durum 2-1'e geldi. Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, 76. dakikada Başakşehir'in ikinci golüne imza attı. Son sözü ise 85. dakikada Josef söyledi ve Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti ve rakipleriyle arasındaki puan farkı 5 oldu. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş'ın deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kayıpsız döndüğü kritik virajı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BAZI CITY VE BAYERN PROBLEMLERİ

Beşiktaş’la ilgili hemen hemen her hafta benzer bir senaryoyu izliyor, benzer sorunlardan (ya da çözümlerden) söz ediyoruz. Başakşehir de Gaziantep, Denizli ya da Gençlerbirliği gibi oyunu büyük ölçüde kendi 30 metresinde kabul etti. Topu Beşiktaş’a bıraktı ve kontra fırsatlar aradı. Beşiktaş yine 8-9 kişi blok halinde duran bir savunmayı çözmeye çalıştı ve bu kez bir ekstra problemi daha vardı: Rakibi iki kez geriden gelmeyi başardı.

Aykut Kocaman’ın Başakşehir’deki stratejisi neredeyse rakip ayırmaksızın aynı. Özellikle maçların ilk devrelerinde sekizli savunma bloklarını hiç bozmuyorlar. Rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda Giuliano ve Crivelli’yle geçiş fırsatı arıyorlar. Ancak geriye düştüklerinde kadrolarının kalitesini hatırlıyor Kocaman’ın ekibi.

BENZER SORUNLAR

Beşiktaş’ın hemen her hafta kapalı savunmaları çözmeye çalışması, elbette sadece siyah beyazlılara özgü bir mesele değil. Bayern Almanya’da ya da City İngiltere’de benzer sınavlar veriyor sürekli. Sergen Yalçın bir röportajında Pep ya da Klopp’u (pahalı kadrolarından dolayı) örnek almadığını söylemişti ama bence yine de oralara bakmakta fayda var. Çünkü sorunlar benzer.

1- Kapalı savunmalara karşı beklerin ekstra katkısı önemli. Rıdvan’ın 2021’de aldığı sürenin azalması dikkat çekici. Mesela Pep’in kapalı savunmaları çözmede Cancelo’yu kullanma biçimi enteresan.

DÖNEBiLEN KADRO

2- Yalçın’ın kapanan takımlara karşı harika yaptığı iş, saha içi rotasyon. Geçen hafta Antep’e atılan ilk golde Ghezzal-Larin merkezde paslaşıyor, Atiba santrfor koşusu yapıyor. Dün ilk golde Atiba sağa koşu yapıyor, Larin ikinci santrfor rolünde. 3. golde Souza o rolde bu kez.

3- Dünün bir başka doğrusu merkezde zaman zaman kaybolan Ljajic’in dönem dönem sola geçmesi. Ve Larin’le santrforu ikilemeleri. Beşiktaş’ın bu yıl şampiyonluk yolunda belki de en önemli kozu bu. Dönebilen, dönüşebilen kadrosu.

GÜNTEKİN ONAY: SON SÖZ JOSEF'İN

Beşiktaş ilk yarıda topun ve oyunun mutlak hakimiydi. 418 isabetli pas ile Süper Lig’de sezonun bir devredeki pas rekorunu kıran siyah beyazlı ekip topu kaybettikten sonra çok çabuk geri kazanarak atak devamlılığı sağladı. Ancak Başakşehir’in alan bırakmayan, organize savunması arasında aradığı boşlukları bulamadı. Aleksic ve Crivelli ile 2 kez gole yaklaşan ev sahibi ekip, devrenin son bölümünde ısrarla kendi ceza alanında kalmayı sürdürdü ve Beşiktaş’ın iyice yoğunlaşan baskısı golü getirdi.





PAS OYUNUNUN ANLAMI

Bazıları siyah beyazlı ekibin sahayı pas oyunuyla çok fazla enlemesine kullandığını düşünebilir fakat Beşiktaş, topa sahip olduğu zaman sabırla ayağa oynayarak aynı zamanda iyi de savunma yapmış oluyor. Atakları erken sonlandırmadan rakibin geçiş hücumlarına izin vermiyor. Ayrıca bu anlayışla takım şeklini de kaybetmiyor.

Dün Beşiktaş İçin eleştirilecek ve ders çıkarılması gereken nokta skoru bulduktan sonra koruma duygusuyla geri çekilmesiydi. 72’de Ljajic-Necip değişikliği takıma “geri çekilin” demek. Bu değişikliğin ardından 2-2’ye yakalanan siyah-beyazlılar, Başakşehir’in beraberlik golünün ardından kendi anlayışına geri döndü ve oyunu tekrar rakip yarı alana yıktı. Josef’in şık golüyle de çok kritik bir 3 puanı cebine koydu.

DERS ALINACAK GOLLER

Beşiktaş’ın Welinton ile başlayan, Josef-Atiba-Ljajic ve Ghezzal ile devam eden güçlü bir pas oyunu var. Siyah beyazlıların skor ne olursa olsun bu anlayıştan vazgeçmemesi gerekiyor. Geçen hafta Gaziantep maçında son bölümde yenilen gol ve direkten dönen top; dün Başakşehir maçında kendi yarı sahasında beklerken yenilen 2 gol Beşiktaş için ders çıkarılması gereken oyunlar.

Başakşehir’e gelince... Ligde bulunduğu durum geçen yılın şampiyonanda psikolojik bir travma yaratmış. Bu apaçık ortada çok kırılganlar ve özgüven kaybı yaşıyorlar.