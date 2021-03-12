Başakşehir-Beşiktaş maçına damga vuran kare! Sergen Yalçın locada...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçı cezası nedeniyle locadan izledi. Yalçın'ın maçı heyecanla takip ettiği gözlemlendi.

İLK GOL SONRASI SİNİRLENDİ

Deniz Türüç'ün ceza alanı içinde bomboş kafayı vurmasına sinirlenen Yalçın, yanındaki ekibine dert yandı ve pozisyonu art arda televizyon ekranından izledi.

TELEFONLA KONUŞTU

Beşiktaş'ın 42. dakikada Larin ile bulduğu golün ardından da Sergen Yalçın, iki kez telefon görüşmesi yaparken görüntülendi.

Aynı zamanda locada yer alanların maske takmaması ve elektronik sigara içenlerin olması dikkat çekti.







5 SEZON SONRA KAZANDI

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son galibiyetini 2014-2015 sezonunda kazanan Beşiktaş 5 sezonun ardından Başakşehir deplasmanından galibiyetle döndü.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 5 sezonda rakibine 4 kez yenilirken, 1 maçta ise berabere kaldı.

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönerek üst üste 6. maçını kazanan siyah-beyazlılar aynı zamanda Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez peş peşe 6 maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından ilk galibiyetini İttifak Holding Konyaspor karşısında alan Beşiktaş daha sonra Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederek 18 puan topladı.