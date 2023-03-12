Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de 10+ kez konuk olduğu takımlar arasında en düşük galibiyet oranında kaldığı rakibi İstanbul Başakşehir. Bu deplasmandaki son yedi maçın sadece birini kazanan Beşiktaş, tek galibiyetini 2020/21'de 3-2'lik skorla aldı.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Galatasaray'dan aldı. Boz Baykuşlar, Emre Belözoğlu yönetiminde İstanbullu rakiplerine karşı üst üste iki iç saha karşılaşmasını puansız geçmedi. Süper Lig deplasmanlarındaki son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde tek sezonda daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül-Kasım 2018 arasındaki dönemde yaşadı.

Süper Lig'deki son iki maçını gol atamadan kaybeden İstanbul Başakşehir, en üst ligde bu şekildeki daha uzun tek serisini 2020/21 sezonunun ilk üç haftasında yaşadı. Bu sezon iç sahada açılış golünü attığı Süper Lig maçlarının tamamını kazanan üç takımdan biri İstanbul Başakşehir. Beşiktaş ise bu sezon deplasmanda ilk golü yediği karşılaşmalarda en fazla galibiyet alan ekip konumunda.

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Beşiktaş'a karşı ilk 11'de çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atan Stefano Okaka, Fode Koita'dan bu yana siyah-beyazlı ekip karşısında üç karşılaşmalık seri yaşayan ilk isim olmayı hedefliyor. Mart 2021'den bu yana Süper Lig'deki ilk golünü son maçında Ankaragücü ağlarına gönderen Vincent Aboubakar, Türkiye kariyerinde sadece Denizlispor karşısında İstanbul Başakşehir'den daha fazla lig golüne katkıda bulundu.

Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı üç maçı da kaybetmeyen İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Zico'dan bu yana siyah-beyazlılarla karşılaştığı ilk dört lig maçından da puan çıkaran ilk çalıştırıcı olmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de karşılaşacağı 206'ncı meslektaşı olacak. İlk kez karşılaştığı son 11 meslektaşına kaybetmeyen Güneş, bu şekildeki son mağlubiyetini Kasım 2018'de Hakan Keleş'ten aldı.

GHEZZAL KADRODA YOK

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TRT Spor'un haberine göre ağrıları devam eden Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kadrosunda yer almıyor.

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BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Başakşehir Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Alexic, Berkay, Januzaj, Serdar ve Okaka.



Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk.