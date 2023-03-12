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Başakşehir-Beşiktaş maçına Vincent Aboubakar damgası! Mario Gomez'den sonra başardı, bu sezon bir ilk...

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#Beşiktaş#Aboubakar#Başakşehir
Başakşehir-Beşiktaş maçına Vincent Aboubakar damgası Mario Gomezden sonra başardı, bu sezon bir ilk...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 20:55

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maça Vincent Aboubakar'ın performansı damga vurdu.

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Başakşehir ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 25. hafta maçında Vincent Aboubakar'ın performansı dikkat çekti.

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GEÇEN HAFTA SİFTAH YAPMIŞTI

Beşiktaş'ın devre arasındaki transferlerinden Aboubakar, Süper Lig'deki ilk 4 maçında 240 dakika sahada kalıp gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.

Ankaragücü maçında sahne alan yıldız futbolcu, Beşiktaş formasıyla 3. dönemindeki ilk golünü atmıştı.

Başakşehir-Beşiktaş maçına Vincent Aboubakar damgası Mario Gomezden sonra başardı, bu sezon bir ilk...

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA SAHNEYE ÇIKTI

Aboubakar, 1 hafta sonra oynanan Başakşehir karşılaşmasında da golünü atarak üst üste ikinci maçta ağları havalandırdı. Karşılaşmanın 15. dakikasında şık bir gole imza atan 31 yaşındaki futbolcu, 55. dakikada Masuaku'nun kaydettiği golde de asisti yapan isim oldu.

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Aboubakar'ın Başakşehir karşısında gösterdiği performans sosyal medyada da çok konuşuldu.

Başakşehir-Beşiktaş maçına Vincent Aboubakar damgası Mario Gomezden sonra başardı, bu sezon bir ilk...

Başakşehir-Beşiktaş maçına Vincent Aboubakar damgası Mario Gomezden sonra başardı, bu sezon bir ilk...

GOMEZ'DEN SONRA BAŞARDI

Opta'nın verilerine göre; 14. dakikanın 51. saniyesinde ağları havalandıran Aboubakar, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Eylül 2015'ten (14:19, Mario Gomez) bu yana İstanbul Başakşehir'e attığı en erken golü kaydetti

Ayrıca Masaku'nun golüyle de 2-0'a getiren Beşiktaş, Süper Lig tarihinde bu deplasmanda ilk kez iki farklı üstünlük yakaladı.

MUAZZAM BİR TAKIM RUHU GÖSTERDİK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Vincent Aboubakar şu ifadeleri kullandı:

Muazzam bir takım ruhu gösterdik. Herkes kazanmak için elinden geleni gösterdi, bu yüzden takımı tebrik etmek istiyorum. Bu şekilde devam etmek için herkes elinden geleni yapacak."

ELEŞTİRİLERİ OLUMLUYA ÇEVİRMEK LAZIM

İyi de oynasan, kötü de oynasan insanlar hep eleştirecekler. Eleştirileri her zaman olumluya çevirmek lazım. Bunun için çabalıyorum, bunun için çabalıyoruz.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Başakşehir

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