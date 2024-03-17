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Başakşehir Başkanı Gümüşdağ’dan eleştirilen TFF başkanına destek: Büyükekşi’nin olduğu yerde şaibe olmaz

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#Süper Lig#Tff#Mehmet Büyükekşi
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ’dan eleştirilen TFF başkanına destek: Büyükekşi’nin olduğu yerde şaibe olmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 00:20

Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, eleştirilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye destek verdi. Göksel Gümüşdağ “Mehmet Bey, düzgün bir insan. Bilerek yanlışın içinde olmaz. Olumlu işler de yapıyor; EURO 2024, yayın ihalesi... İyi şeyleri de görmek lazım” dedi.

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Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, ‘Üç Büyükler’ tarafından sık sık eleştirilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yaptığı olumlu işlerinde görülmesi gerektiğini söyledi. Gümüşdağ Asist Analiz’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mehmet Bey, düzgün bir insan. Bilerek bir yanlışın içinde olmaz ama geliştirilmesi gereken noktalar var. Hakem akademisi yoktu, şu an sanırım startını verdiler. Avrupa’dan bazı modelleri de buraya getirmemiz lazım. VAR’ı da zamanında getirdik, itiraz edenler vardı ama bugün ofsayttan gol kalmadı. Türkiye’ye VAR’ı getiren insan benim. Mehmet Bey’in olduğu yerde şaibe olacağına inanmıyorum ama aşağılara ne kadar hâkim onu bilmiyorum. Rahatsızlık veren noktalara eğilmesi ve bunları iyileştirmek için çaba sarf etmesi lazım. Bunu da yapıyor, olumlu işler de yapıyor; 2032 Avrupa Şampiyonası, EURO 2024, yayın ihalesi... Yayın ihalesi de başarı, yaklaşık yüzde 116’lık bir artış var. İyi şeyleri de görmek lazım.”

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EN YÜKSEK FARKI BEIN SPORTS VERDi

Yayın ihalesinde Saran Grup’la ilgili tartışmalara da değinen Gümüşdağ “En yüksek orandaki farkı beIN Sports, yaklaşık 30 milyon dolar fark atarak aldı. Yayın ihalesi tamamen Türk Lirası’na dönmüştü fakat şimdi yarı yarıya dolar ve TL oldu” diye konuştu.

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#Süper Lig#Tff#Mehmet Büyükekşi

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