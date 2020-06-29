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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Başakşehir ara vermedi

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Başakşehir ara vermedi
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Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirirken, antrenman çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 1 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir ara vermedi

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