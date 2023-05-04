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Başakşehir-Ankaragücü maçında Selçuk Şahin çılgına döndü! Kırmızı kart gördü, Belözoğlu cezalıydı

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#Başakşehir#Selçuk Şahin#Türkiye Kupası
Başakşehir-Ankaragücü maçında Selçuk Şahin çılgına döndü Kırmızı kart gördü, Belözoğlu cezalıydı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 23:07

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun cezalı olduğu Ankaragücü maçında takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Selçuk Şahin'in hakeme tepkisi damga vurdu.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALIYDI

Selçuk Şahin, kart cezalısı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yönetirken son bölümde yaşanan bir pozisyonda hakeme sert tepki gösterdi.

İtirazlarının ardından kırmızı kart gören Selçuk Şahin'in oldukça sinirlendiği görüldü.

Şahin'i takımın tecrübeli futbolcusu Stefano Okaka güçlükle sakinleştirdi.

Gözden KaçmasınBaşakşehir 1-0 MKE Ankaragücü (Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final)Başakşehir 1-0 MKE Ankaragücü (Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final)Haberi görüntüle

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#Başakşehir#Selçuk Şahin#Türkiye Kupası

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