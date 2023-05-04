Başakşehir-Ankaragücü maçında Selçuk Şahin çılgına döndü! Kırmızı kart gördü, Belözoğlu cezalıydı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Selçuk Şahin'in hakeme tepkisi damga vurdu.
EMRE BELÖZOĞLU CEZALIYDI
Selçuk Şahin, kart cezalısı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yönetirken son bölümde yaşanan bir pozisyonda hakeme sert tepki gösterdi.
İtirazlarının ardından kırmızı kart gören Selçuk Şahin'in oldukça sinirlendiği görüldü.
Şahin'i takımın tecrübeli futbolcusu Stefano Okaka güçlükle sakinleştirdi.