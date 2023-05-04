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Başakşehir MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Ziraat Türkiye Kupası#Başakşehir#Mke Ankaragücü
Başakşehir MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 11:11

Başakşehir MKE Ankaragücü maçı ile iki ekip Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Başakşehir MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Başakşehir MKE Ankaragücü maçının rövanşı karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek yarı final biletini almışlardı.

BAŞAKŞEHİR MKE ANKARAGÜCÜ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir MKE Ankaragücü ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Başakşehir#Mke Ankaragücü

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