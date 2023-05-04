Başakşehir MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Başakşehir MKE Ankaragücü maçının rövanşı karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek yarı final biletini almışlardı.
BAŞAKŞEHİR MKE ANKARAGÜCÜ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir MKE Ankaragücü ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.