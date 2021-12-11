Başakşehir 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken 53. dakikada Visca sahne aldı ve takımını öne geçirdi. Kasımpaşa, Hajradinovic ile 78'de skora denge getirdi.

Son sözü ise 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir söyledi.

Bu sonuçla birlikte Emre Belözoğlu döneminde 8 maçta 7 galibiyet alan Başakşehir'in puanı 28 oldu. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Ömer Ali’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Chadli’nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Başakşehir öne geçti. Chadli’nin pasıyla Hasan Ali’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun’un müdahalesiyle topu önünde bulan Visca, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.



75. dakikada Donk’un uzak mesafeden sert yerden şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.



78. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Hadergjonaj’ın sağ kanattan sert ortasında Hajradinovic’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



82. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan’ın ortasında Jorgensen’in etkili kafa vuruşunda kaleci Muhammed ayaklarıyla gole izin vermedi.



90+2. dakikada Chadli’nin sol kanattan sert ortasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Mahmut meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.



Mücadele Başakşehir’in 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

İLK 11'LER

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Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Eysseric, Tarkan, Yusuf, Varga, Umut