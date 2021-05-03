Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü (Maç özeti)

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Küme düşme korkusu yaşayan iki takımın mücadelesinde ev sahibi Başakşehir gülen taraf oldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ankaragücü 15. dakikada Joseph Paintsil ile öne geçti. Başakşehir'in bu gole yanıtı, 63. dakikada Aleksic ve 88. dakikada Junior Fernandes ile oldu.

Kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puan alan Başakşehir, puanını 43'e yükseltti. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pinto'nun soldan ortasında Alper Potuk'un ceza sahası içerisinden gelişine vuruşunda direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Bu oyuncu önündeki rakibine rağmen topu sağa çekerek şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

21. dakikada Paintsil'in pasında topla buluşan Alper Potuk ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı.

23. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında Aleksic altı pas önünde topa kafayı vurdu, kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan açtığı yerden ortada Chadli çaprazdan şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.

İKİNCİ YARI

63. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1

88. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında Kitsiou'dan topu kapan Fernandes, şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi:

2-1

90+3. dakikada Kulusic'in sağdan ortasında savunmanın kafasından seken top arkada Alper Potuk'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli (Dk. 90 5 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Deniz Türüç), Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 85 Ndayishimiye), Chadli (Dk. 85 Fernandes)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 90 1 Embiya Ayyıldız), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik (Dk. 68 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk. 68 Diousse), Lobzhanidze, Alper Potuk, Pinto (Dk. 76 Emre Güral), Paintsil

Goller: Dk. 15 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Aleksic, Dk. 88 Fernandes (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk.17 Chadli, Dk. 48 Aleksic, Dk. 90 Fernandes (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Sarlija, Dk. 43 Kitsiou, Dk. 57 Lukasik, Dk. 59 Endri Çekici, Dk. 79 Kulusic (MKE Ankaragücü)

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