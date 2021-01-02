Barış Özbek, Survivor 2021 kadrosunda! 'Galatasaray'da şampiyon oldum...'

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk yaşayan eski futbolcu Barış Özbek, Survivor 2021'de yarışacak.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük formaları giyen Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı resmen açıklandı.

TV 8 ekranlarında Survivor 2021 Ünlüler Takımı tanıtıldı. Barış Özbek ise "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra, Survivor'da." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampoiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.