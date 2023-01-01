Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da yeni Burak Yılmaz olacak

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Sivasspor deplasmanında uzatmalarda attığı kritik golle Galatasaray’a üç puan getiren Barış Alper Yılmaz’a yeni görev... Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, genç futbolcuyu artık sık sık takımın yeni gol silahı olarak kullanacak. İlk olarak Antalya’daki hazırlık kampında oynanan Lazio maçında Barış Alper’i ‘sahte 9’ yani en uçta forvet olarak kullanan Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasında da futbolcusunu aynı mevkide kullanırken bundan sonraki haftalarda da bu konuda ısrarcı olacak.

ÖZEL OLARAK ÇALIŞACAK

Lazio maçında da gol atan, Sivas’ta da galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz bitiricilik üzerine özel çalışmalar yapacak. Galatasaray’ın şu anki hedefi, yıllar önce kanat oyuncusu iken Türkiye’nin en iyi golcüleri arasına giren Burak Yılmaz gibi esas mevkisi kanat olan Barış Alper’in iyi bir golcüye evrilmesini sağlamak... Kanatlarda forma giyen ancak rotasyonda yeteri kadar şans bulamayan Barış Alper’in yerli golcü açığını doldurması da beklenirken, özel çalışmalar ile daha güçlü, son vuruşlarda başarılı olması hedefleniyor. 22 yaşındaki oyuncu böylece forvette Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis’e alternatif olacak.