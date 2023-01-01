Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da yeni Burak Yılmaz olacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sivasspor#Barış Alper Yılmaz
Barış Alper Yılmaz, Galatasarayda yeni Burak Yılmaz olacak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

22 yaşındaki oyuncunun, G.Saray’ın yeni golcüsü olması planlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’u şu anki hedefi, yıllar önce kanat oyuncusu iken Türkiye’nin en iyi golcüleri arasına giren Burak Yılmaz gibi esas mevkisi kanat olan Barış Alper’in iyi bir golcüye evrilmesini sağlamak.

Haberin Devamı

Sivasspor deplasmanında uzatmalarda attığı kritik golle Galatasaray’a üç puan getiren Barış Alper Yılmaz’a yeni görev... Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, genç futbolcuyu artık sık sık takımın yeni gol silahı olarak kullanacak. İlk olarak Antalya’daki hazırlık kampında oynanan Lazio maçında Barış Alper’i ‘sahte 9’ yani en uçta forvet olarak kullanan Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasında da futbolcusunu aynı mevkide kullanırken bundan sonraki haftalarda da bu konuda ısrarcı olacak.

Gözden Kaçmasın

Demba Ba: “Galatasaray’a imza atmayarak Beşiktaş’a olan saygımı göstermek istedim” |Demba Ba: “Galatasaray’a imza atmayarak Beşiktaş’a olan saygımı göstermek istedim” | Haberi görüntüle

ÖZEL OLARAK ÇALIŞACAK

Lazio maçında da gol atan, Sivas’ta da galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz bitiricilik üzerine özel çalışmalar yapacak. Galatasaray’ın şu anki hedefi, yıllar önce kanat oyuncusu iken Türkiye’nin en iyi golcüleri arasına giren Burak Yılmaz gibi esas mevkisi kanat olan Barış Alper’in iyi bir golcüye evrilmesini sağlamak... Kanatlarda forma giyen ancak rotasyonda yeteri kadar şans bulamayan Barış Alper’in yerli golcü açığını doldurması da beklenirken, özel çalışmalar ile daha güçlü, son vuruşlarda başarılı olması hedefleniyor. 22 yaşındaki oyuncu böylece forvette Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis’e alternatif olacak.

Gözden Kaçmasın

İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldıİç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sivasspor#Barış Alper Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele