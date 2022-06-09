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Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den isyan!

#Emre Demir#Barcelona#Kayserispor
Barcelonaya transfer olan Emre Demirden isyan

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, transfer süreci ve bu sezonki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Barcelona'nın Kayserispor'dan transfer ettiği Emre Demir, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Genç futbolcu, transferinin resmileşmesinin ardından Kayseri ekibinde oynatılmaması konusunda sitemde bulundu.

İşte Emre Demir'in sözleri;

Kalan aylar hep düşünceyle geçti. Oranın çok zor olduğunu biliyorum. Hem dil, hem de saha içi durumlarını biliyorum. Orada kalıcı olmak istiyorum. Barcelona, menajerimle sürekli görüşüyor. Şu durumda ben de ondan bilgi alıyorum. Barcelona'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Transfer sonrası daha farklı izlemeye başladım. Kendimi de sahaya koyarak izledim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

MESSI'NİN GİDİŞİ ÜZDÜ

Küçüklüğümden beri hayalim orada olmaktı. Messi'nin gidişi beni üzdü. Orada onunla beraber oynamak istiyordum. Çok küçük yaşımda Barcelona'ya gitmiştim ama imzayı İstanbul'da atmıştım. Henüz Barcelona'ya gitmedim

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BANA ŞANS VERMEDİLER

Barcelona benim oynamamı daha çok istiyordu. İmzayı attıktan sonra kulüp içinde farklı bir tavır oluştu bana. Oynatılmadım, Hatta oynasam, Kayserispor ekstra bonus kazanacaktı. Neden oynatılmadığımı da bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum ama bana o şansı vermediler. Sezon içerisinde 1-2 sakatlık yaşadım. Barcelona'da temaslı oyun olacağını biliyorum. Oraya çok hazır gitmek için çalışmalarımı sürdürüyorum

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#Emre Demir#Barcelona#Kayserispor

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