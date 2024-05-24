Barcelona yeni sezonda Xavi ile devam etmeyecek! Resmen açıklandı...

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İspanya La Liga ekibi Barcelona, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Xavi Hernandez ile başlamayacağını duyurdu.

Açıklamada, Xavi’ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak verdiği katkılar için de teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarı dileklerinde bulunuldu.

44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga’nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona’nın başında maça çıkacak.

Gelecek sezon takımda kalacağı söylenmişti

Xavi daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıklamıştı. Ancak sonrasında Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın evinde gerçekleştirilen toplantıda Xavi’nin gelecek sezon da takımın başında kalacağına dair anlaşma sağlanmıştı.

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Rayo Vallecano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Xavi, yönetimin kendisine güvendiğini belirtmişti.

Xavi açıklamasında, "Kulüp bana güveniyor. İstekli bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Söylenenleri anlıyorum ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Başkanın, başkan yardımcısının ve Deco'nun bana olan güveni sağlam. Laporta ile elbette konuşacağım ama kararımız 3 hafta öncekiyle aynı. Sürekli iletişim halindeyiz." demişti.

Laporta, Xavi'nin devam edeceğini açıklamıştı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Xavi ile düzenlediği basın toplantısında, "Xavi'nin Barcelona desteği tartışılmaz. Diğer kadro ve yönetim kurulunun da desteği öyle. Her zaman Barça'nın çıkarlarını gözeten bir teknik direktörümüz var. Bu konuda çok nettim ve Xavi'nin devam etmesi çok iyi bir haber. Güçlenen bir takımın bu istikrara ihtiyacı var. Xavi de bu istikrara katkıda bulunuyor. Başarılı projelerde istikrar çok önemli bir değerdir. Benim için bu bir düsturdur. " sözlerini sarf etmişti.