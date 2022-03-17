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Barcelona, Galatasaray karşısında cehennemi tadacak! 50 bin taraftar...

#Galatasaray#Barcelona#Nef Stadı
Barcelona, Galatasaray karşısında cehennemi tadacak 50 bin taraftar...

Biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Barcelona'yı NEF Stadı'nda 50 bin coşkulu taraftar bekliyor. Sarı-Kırmızılılar bu akşam gövde gösterisi yaparak çeyrek final coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor. NEF Stadı'nda dolu tribünler bu akşam bir an olsun bile susmayacak.

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Galatasaray bu akşam dolu tribünler önünde Barcelona'yı konuk edecek. Pazartesi günü oynadığı Beşiktaş derbisinde Barça maçının provasını yapan Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 45 bin taraftarı önünde mücadele etmişti. Bu akşam NEF Stadı full çekecek.

52 bin 223 kapasiteli statta güvenlik önlemleri nedeniyle boş bırakılan alanlar dışındaki tüm koltuklar satışa çıkarıldığı anda tükendi. Taraftarlar Sarı-Kırmızılılar'ın çeyrek finale çıkışına tanıklık etmek için akın ettikleri mücadelede gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Tribünlerde 50 bini aşkın seyircinin olması bekleniyor.

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