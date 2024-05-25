Barcelona efsanesi Xavi’yi gönderiyor

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Barcelona geçen ay sözleşme yenilediği teknik direktör Xavi Hernandez’le ligde oynanacak son maçın ardından yolların ayrılacağını duyurdu. Katalan devinde futbolcu olarak birçok başarıya imza atan ve kulübün efsanelerinden olan Xavi’nin görevine son verilmesinin nedeni ise yaptığı açıklamalar.

YERiNE FLiCK GÜNDEMDE

Sözleşme yenileme haberini duyurduğunda gözyaşlarını tutamayan Barcelona Başkanı Joan Laporta, 44 yaşındaki çalıştırıcının kulübün ekonomik durumunu kötüleyerek para olmadığı için transferlerin yapılamadığını ima eden bir açıklama yapması üzerine tutumunu değiştirdi. Böylece 2021’de geldiği Barça’da 2022-23’te şampiyonluk yaşayan Xavi’nin dönemi sona ererken takımın başına Hansi Flick’in getirilmesi için görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.