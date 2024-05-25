×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Barcelona efsanesi Xavi’yi gönderiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Barcelona#Xavi
Barcelona efsanesi Xavi’yi gönderiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Yeni sözleşme için anlaşma sağlansa da İspanyol efsanenin kulübü kötüleyen açıklamalarda bulunması sonunu getirdi. Sözleşme yenileme haberini duyurduğunda gözyaşlarını tutamayan Barcelona Başkanı Joan Laporta, eleştrileri sonrası Xavi’nin gözünün yaşına bakmadı.

Haberin Devamı

Barcelona geçen ay sözleşme yenilediği teknik direktör Xavi Hernandez’le ligde oynanacak son maçın ardından yolların ayrılacağını duyurdu. Katalan devinde futbolcu olarak birçok başarıya imza atan ve kulübün efsanelerinden olan Xavi’nin görevine son verilmesinin nedeni ise yaptığı açıklamalar.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın EURO 2024 aday kadrosu açıklandıA Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı!Haberi görüntüle

YERiNE FLiCK GÜNDEMDE

Sözleşme yenileme haberini duyurduğunda gözyaşlarını tutamayan Barcelona Başkanı Joan Laporta, 44 yaşındaki çalıştırıcının kulübün ekonomik durumunu kötüleyerek para olmadığı için transferlerin yapılamadığını ima eden bir açıklama yapması üzerine tutumunu değiştirdi. Böylece 2021’de geldiği Barça’da 2022-23’te şampiyonluk yaşayan Xavi’nin dönemi sona ererken takımın başına Hansi Flick’in getirilmesi için görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Barcelona#Xavi

BAKMADAN GEÇME!