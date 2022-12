Bakasetas: "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

Haberin Devamı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili futbolcu, kendileri için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ligin arasına girmeden son maçlarda hem skor hem performans olarak bazı zorluklar yaşadık. Hatalarımızı düzeltip geliştirme konusunda iyi fırsatımız oldu. Hem bizim hem hocamız adına iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Geride kalan zor maçlar için daha hazır olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

Kupa karşılaşmasının da önemli olduğunu vurgulayan Bakasetas, "Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız tüm kupaları kazanmak isterseniz. Dolayısıyla kupa maçı da önemli. Fenerbahçe maçı da önemli maç. Bütün derbiler önemli, özeldir. Biz de bütün maçları olduğu gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Kritik bir maç olacağını biliyoruz. Şu an 6 puan var, kazanırsak 3'e inecek. Çok çalışmalıyız, kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Taraftarlarımız da ilk dakikadan itibaren yanımızda olacaklardır" ifadesini kullandı.



"Kendime limit koymuyorum"

Bakasetas, Yunanistan'da aldığı geçen sezonun yurt dışında oynayan en iyi Yunan futbolcusu ödülüne ilişkin de şunları söyledi: 'Her zaman limitlerini zorlamayı, ileri getirmeyi seven birisiyim. Hırslıyım, her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Trabzonspor ailesine, oyuncularına, teknik ekibine bu konuda teşekkür ederim. Kendimi geliştirmem için ilk günden itibaren her seferinde bana yardımcı oluyorlar. Her zaman en iyisini kendim ve takım için istiyorum. Kendime limit koymuyorum. Hedefler bitmez, her ligi kupayı kazanmak isterseniz. Ben de bu manada takımıma ve Trabzonspor'a elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" dedi.



"Daha çok çalışmalı, kararlı olmalıyız"

Hatalarından ders aldıklarını vurgulayan Bakasetas, "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Sadece futbol oynuyoruz. Bu manada özellikle kendimizi eleştirebilmemiz gerekiyor. Sadece hoca değil, oyuncularda kendilerini eleştirmeli, geliştirmeli. Son maçlarda geçtiğimiz 1,5 yıllık süreden daha kötü oynadığımızın farkındayız. Hazırlık döneminde iyi çalıştık. Topa sahip olma, fırsat bulma, rakiple yüzleşme konusunda etkili olacağımızı düşünüyorum. Konya maçında 2-0'dan sonra yediğimiz kolay gollere değinecek olursak yaptığımız hataydı, düzeltmemiz gerekiyor. Bir oyuncu bazında olmaz, bütün takımı ilgilendiren durum. Hücum savunmadan, savunma hücumdan başlar. Hatalarımızı düzelttik. Kendi aramızda çok konuştuk. Takımın patronu hoca, her şeyi o bilir. Basın karşısında söylediği şeyleri soyunma odasında da söyledi. Biz daha çok çalışmalı, kararlı olmalıyız" sözlerine yer verdi.



"Siopis ile mutlu olduk çünkü Arjantin kazandı"

Bakasetas, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in kazanmasının ardından sosyal medyada Siopis ile birlikte yaşadıkları sevinç görüntülerine ilişkin de, "Bu, Messi ile alakalı değil, Arjantin'i gerçekten seviyorum. Tutkusunu, futbola yaklaşımını seviyorum. Biz de şanslıyız, böyle maçı izleme şansı elde ettik. Futbol tarihinin en iyi maçlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Siopis ile mutlu olduk, çünkü Arjantin kazandı" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de kimin şampiyon olacağını asla bilemezsiniz"

Bu sezon taraftarların karşılaşmalara fazla ilgi göstermemesi konusunda da Yunan futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha fazla desteğinin taraftarlarımızın olması iyi bir şey. Ama bunun dünya genelinde insanların yaşadığı finansal problemlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Lig için bir şey konuşmak çok erken. Geçen sene uzun süre namağlup oynadık, sadece 2 maç kaybettik. Takımların her başarılı dönemleri olduğu gibi zor dönemleri de oluyor. Bu sene farklı kulvarlarda da oynadık. Oynadığımız futbolu taraftarların beğenmemesi konusunda söyleyemem ama dünya genelinde ekonomik kriz var. Onlara ihtiyacımız var, ekstra güç oluyorlar. Geçen sene büyük destek olmuşlardı, gelirler ise bize yardımcı olacaklardır. Kupayı sadece biz, teknik heyet kazanmadı hep birlikte kazandık. Türkiye'de liderle aramızdaki fark çok kısa. Geçen sene hariç, Türkiye'de kimin şampiyon olacağını son 2-3 maç kala asla bilemezsiniz, fark çok hızlı kapanabilir."