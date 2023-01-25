Bakan Kasapoğlu ile Guidetti, Kars’tan gelen kız voleybolcularla buluştu

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VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleşen buluşmaya, Bakan Kasapoğlu ile Guidetti’nin yanı sıra, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ile sarı-siyahlı voleybolculardan Gabi ve Zehra Güneş katıldı. Çok güzel bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamasında, Bu buluşmanın farklı anlamları var. VakıfBank Spor Sarayı, pek çok başarıya sahne olmuş bir salon. Buluşma, bu salonda gerçekleşmesi açısından ayrı bir önem arz ediyor. Her bir başarı, bu ülkenin gururu. VakıfBank’ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, sporda marka bir ülke. 2022’de 51 branşta 6 bin 127 madalya aldık. Bu, Türkiye’nin geldiği aşama ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin sonucudur. Bu çıtayı yarınlara taşıyacağız. Türkiye’de spora erişimin herkes için ne kadar mümkün olduğunu gösteren bir tablo var. Bu genç arkadaşlarımız, Kars’ın Dikme köyünden geldi. Hocamız ve sporcularımızla birkaç gündür antrenman yapıyorlar. Biz bu ülkenin tüm evlatlarına güveniyoruz. Fırsat eşitliği ilkesi gereği ülkemizi mükemmel bir altyapıyla donattık ve bu sporcular yetişiyor. Amacımız bu başarıyı birlikte parlatmak diye konuştu.



VakıfBank Spor Kulübü’nün vizyonunu da öven Bakan Kaspoğlu, Bakanlık olarak çok güçlü destekler veriyoruz. Bu tesis, havuzlarıyla, salonlarıyla ve halkımızın erişimine açıklığıyla örnek bir tesis. Bir kulüp olarak VakıfBank’ın gayretini özellikle tebrik etmek istiyorum. Diğer kurumlara model olma noktasında önemli bir vizyonu ortaya koyuyorlar. Türkiye’nin spordaki yürüyüşüne güç katacağız. Bu gençler bizi yarınların sultanları olarak temsil edecek. Her yıl 1 milyondan fazla gencin yetenek taramasını yapıyoruz. Yeni projeler her geçen gün gündemimiz. Amacımız genç nüfusun umudunu büyütmek. Bu güzel tablo bizler için en güzel gurur ifadelerini kullandı.

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