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Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-lacivertli kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.