Bakan Kasapoğlu: 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandık

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda bu yıl 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, dün İstanbul’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. “Hedefimiz, sporun tabana yayıldığı, spor kültünün yaygınlaştığı, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı, tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olmaktır’’ diyen Kasapoğlu, son 20 yılda bu hedefe yönelik çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

Ülkemizin spor çehresini değiştirdik

“Kısa, orta ve uzun dönem stratejiler belirledik. Etkili ve tıkır tıkır işleyen bir spor politikası inşa ettik. Spor politikamızın ilk ayağı, spora erişimi herkes için mümkün kılmaktı. Evvela bunu başardık. Son 20 yılda, 81 ilimizin tamamında ilçelere, mahallelere, köylere kadar toplam 2 bin 714 spor tesisi inşa ettik. Ülkemizin spor çehresini değiştirdik. Bugün, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla engellisiyle 85 milyon, günün her saati spor yapma imkanına erişiyor.” Kasapoğlu, sporla ilgili çalışmaları iki sac ayağı üzerinde yürüttüklerini vurgulayıp sözlerini şöyle sürdürdü:

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5.25 milyon kişiye yüzme öğrettik

“Sac ayaklarının biri kitle sporu, diğeri performans sporudur. Kitle sporunda spor kültürünü ülke sathına yayacak çalışmalar, performans sporunda ise uluslararası arenada başarı çıtasını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Kitle sporunda en çok önem verdiğimiz branşlardan biri yüzme. 714 havuzda ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında 5 milyon 252 bin 164 kişiye yüzme öğrettik. Basketbolda da önemli çalışmalar yapıp, 10 bin pota hedefini gerçekleştirdik.” Kasapoğlu, Türkiye’nin daha önce yarışacak sporcu dahi bulamadığı branşlarda zirve hesapları yapar hale geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

Son 4 yılda 20 binden fazla madalya

’2002 yılında 278 bin 47 olan sporcu sayımızı, 2022 yılında 13 milyon 202 bin 699’a çıkardık. Son 20 yılda pek çok ilke imza attık. Tokyo 2020’de, 2022 Akdeniz Oyunları’nda, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda, Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında rekorlar kırdık. Son 4 yılda 20 binden fazla uluslararası madalya kazandık. Sadece bu yıl 51 branşta, 6 bin 127 madalyaya ulaştık.” Kasapoğlu, sporcu gençlerin yaşadığı, ‘eğitim mi yoksa spor mu’’ ikilemini ortadan kaldırdıklarını dile getirerek, “Ortaöğretim kurumları ve vakıf üniversiteleriyle imzaladığımız protokolle başarılı milli sporculara yüzde 100 burs imkanı getirdik” ifadelerini kullandı.

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Lisanslı sporcularda kadınların oranı yüzde 50'ye yaklaştı

Kadınların spora daha fazla dahil olmalarını sağlayacak çalışmalar da yürüttüklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İlk etapta kadın odaklı spor politikamızla tüm tesislerimizi, kadınların rahatlıkla erişebilecekleri niteliklere kavuşturduk. Lisanslı sporcu sayısı içerisindeki kadın sporcu oranımız yüzde 50’lere yaklaştı. Spor konusunda ailenin, bilhassa annelerin çok kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. Gençleri spora kazandırmada ebeveynleri de bu sürecin içine dahil ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki evde desteklenen, cesaretlendirilen çocuk spora çok daha fazla motive olur, bunun farkındayız’’ şeklinde konuştu.

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2021'de 170, 2022'de 180 uluslararası turnuva düzenledik

Spor turizminde şehirlerin sahip olduğu potansiyelleri açığa çıkardıklarını ve şehir ekonomilerini sporla büyüttüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: ‘’Dünyanın en prestijli, en fazla takip edilen uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Pandemi sonrası dönemde, 2021 yılında 170, 2022 yılında 180 uluslararası organizasyon ülkemizde gerçekleştirildi. Milyonlarca sporseveri bu vesileyle Türkiye’de ağırladık. Ülkemiz dünyanın pek çok yerinde yüz binlerce saat canlı olarak yayınlandı. Sırada daha büyük etkinlikler, daha büyük organizasyonlar var.”

Olimpik sporcular Türkiye Spor Akademisi çatısı altında yönetilecek

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayata geçirmeye hazırlandıkları Türkiye Spor Akademisi (TÜSA) ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Profesyonel sporda yeni bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Olimpik sporcularla alakalı tüm süreçleri, kısa ismi TÜSA olan Türkiye Spor Akademisi çatısı altında yöneteceğiz. TÜSA, olimpiyat düzeyindeki sporcuların, antrenörlerin ve ilgili tüm tarafların yer aldığı kurumsal bir yapı olacak. Olimpik sporcular burada yetiştirilecek. Sağlık ve performans takipleri de burada gerçekleştirilecek.”