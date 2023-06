Bakan Bak, öğrencileri GSB Spor Okulları’na davet etti: Spor yapma alışkanlığı kazanmasını çok önemsiyoruz

Haberin Devamı

2022 – 2023 Eğitim - Öğretim yılının sona ermesinin ardından tatile çıkacak olan öğrencileri GSB Spor Okulları’na davet eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çocuk ve gençlerin spor aracılığıyla sosyalleşmesini ve spor yapma alışkanlığı kazanmasını çok önemli olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 4 Temmuz’da başlıyor.

Daha önceki yıllarda 29 Haziran’da açılışı yapılan GSB Spor Okulları, Kurban Bayram tatili nedeniyle 4 Temmuz’da öğrencilere kapılarını açacak.

05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği GSB Spor Okulları için kayıtlar yapılmaya başlandı.

Tüm branşlarda yapılacak eğitimlerden yararlanmak isteyen çocuklar ve gençler, Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek form doldurarak başvuru yapabilecek. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında eğitimler, bakanlık bünyesinde faal durumda olan tesislerde gerçekleştirilecek.

“ÇOCUKLARIN SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2022 yılında GSB Spor Okulları’ndan 4 milyon 192 bin 798, GSB Engelsiz Spor Okullarından ise 12 bin 279 çocuk ve gencin faydalandığını belirterek, “05-18 yaş grubundaki tüm çocuk ve gençlerimizi GSB Yaz Okullarımıza davet ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla GSB Spor Okullarını açıyoruz. Spor aracılığıyla sosyalleşmelerini ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz.” dedi.

“HER ÇOCUK SPORCU OLACAK DİYE BİR KURAL YOK ANCAK HER ÇOCUK BİR SPOR BRANŞI İLE TANIŞMALI”



Çocukların gelişiminde sporun büyük rol oynadığına dikkati çeken Bakan Bak, “Küçük yaştan spor alışkanlığı edinmeyen çocuklar, çağın getirdiği obezite, erken yaşta bozulan fizik yapısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Çocukların hayatına sporu katmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Her çocuk sporcu olacak diye bir kural yok ancak her çocuk bir spor branşı ile tanışmalı. Spor alanları, aktivite ortamları aynı zamanda sosyalleşmenin sağlandığı yerlerdir. Çocuklarımız GSB Spor Okullarında yeni arkadaşlıklar kuracak, yeni sosyal bir çevreye sahip olacaktır. Spor ile ilgilenen çocukların öğrenim hayatında daha başarılı olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bu yüzden sporun yaşam tarzı haline getirilmesi önem arz ediyor.” diye konuştu.