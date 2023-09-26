Bahçeşehir Koleji'nde hedef yeniden Avrupa’da şampiyonluk

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, başantrenör Sinan Atalay yönetiminde yeni sezona hazır. Geçen sezonun ortasında Erhan Ernak ile yolların ayrılmasından sonra yardımcı antrenörlükten başantrenörlüğe getirilen Atalay, yaz transfer döneminde kulüp tarihinin en iyi kadrolarından birini kurduklarını söyledi. Yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan Atalay, hedeflerini şu sözlerle ifade etti:

GELECEĞİ DÜŞÜNEREK KADRO KURDUK

“Maçı bırakmayan, savaşçı, Bahçeşehir ailesine ve hedeflerimize uygun bir kadro kurduk. Ayrıca sakatlıklıkları da düşünerek günlük değil, geleceği düşünerek bir ekip oluşturduk. En önemli hedeflerimizden biri 2021-22 sezonunda kazandığımız Avrupa Kupası’nı bu yıl da ülkemize getirmek. Sadece Avrupa değil ligde de hedeflerimiz yüksek. İlk 4-5 takım arasında yer alıp, play-off’ta final ya da yarı final yapmak istiyoruz.”

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