Babel 2022’yi garantiye aldı

G.Saray’da sezon başı gönderilmek istenen ve takım bulunamadığı için kadroda kalan Ryan Babel’in sözleşmesi otomatikman 1 yıl daha uzadı.

Haziran 2019’da imza attığı G.Saray’da bir anda istenmeyen adam olan Hollandalı daha ilk yılında devre arası Ajax’a kiralandı. Pandemi nedeniyle lig iptal edilince Hollanda’dan Türkiye’ye dönen Babel kulüp bulamayınca mecburen kaldığı takımın en önemli figürlerinden biri haline dönüştü.

SON YILDA DA MAAŞI 2.5 MiLYON EURO

Mukavelesinin 2021-22’de de geçerli olması için bu sezon en az 20 maç oynaması gereken 33 yaşındaki futbolcu 23 resmi karşılaşmada görev yaptı bile. 4 gol, 4 asisti bulunan yıldız futbolcu son sezonunda da 2.5 milyon Euro alacak.

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