Baba Hakkı’nın damadı Galip Oymak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın ve Türk futbolunun efsaneleri arasında seçkin bir yeri bulunan Baba Hakkı (Yeten)’in damadı Galip Oymak’ı kaybettik. Galip Oymak 13 Mayıs 1948’de İstanbul’da doğdu. Uçuş Eğitimi konusunda yüksek öğrenim gördü. Baba Hakkı’nın yeğeni Sibel Hanımla evli olan Galip Oymak 1 erkek çocuk babasıydı.

Nevzat Demir: Derinden sarsıldım

Galip Oymak’ın yakın dostu Nevzat Demir, vefat haberi karşısında derinden sarsıldığını bildirdi. Baba Hakkı’nın ölüm yıldönümü olan bugün 16 Nisan Zincirlikuyu’da mezarı başında anma töreni için hazırlanırken vefat haberini alan Nevzat Demir şöyle konuştu:



“1989 yılında kaybettiğimiz Baba Hakkı’yı her geçen yıl biraz daha arıyor ve buna göre anma yapmaya çalışıyoruz. Günümüz toplumunda aşınmakta olan bazı değerlerin korunmasının ne kadar önemli olduğu zaman zaman aklımıza geliyor. Bizi ve toplumu ayakta tutacak olan o değerlerdir. Vefadır, onurdur, dürüstlüktür, geçmişini bilmektir. İşin spor boyutunda da Hakkıyla oynamak ve Şeref’iyle kazanmaktır.



“Bu duygu ve düşüncelerle Galip kardeşimle Baba Hakkı’dan Şeref Bey’den yola çıkarak Siyah Beyazlı kulübün sarsılmaz değerlerini ayakta tutmak ve topluma anlatmak çabası içindeydik. Bugün de aynı amaçla Zincirlikuyu’da Baba Hakkı’nın mezarı başında biraraya gelecektik ama kısmet değilmiş.



Nevzat Demir, Galip Oymak’ın vefatını çok büyük bir üzüntü içinde haber aldığını belirtirken, “Son yıllarda salgının da etkisiyle pek çok değerli dostumuzu kaybettik. Onların acılarını da yine aynı salgın koşulları nedeniyle kimi zaman belki biraz eksik kimi zaman da daha bir derinden yaşadık. Ancak Galip kardeşimi kaybedişimiz hepsinden başka oldu. İnanılır gibi değildi.

Nevzat Demir, Galip Oymak’la için hazırlanan vefat ilanında can dostuna şöyle seslendi:



“Her 16 Nisan’da Baba Hakkı’nın mezarı başında dua ederdik. Kaderde bu 16 Nisan’da Baba Hakkı’yı anarken seni de hemen yanı başında ahirete uğurlamak varmış Galip kardeş. Mekanın cennet olsun.”

Haberin Devamı

Galip Oymak 16 Nisan Cumartesi günü Zincirlikuyu Camiindeki öğle namazı sonrasında yapılacak törenin ardından aynı yerde toprağa verilecek.