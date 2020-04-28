Aziz Yıldırım'dan Neslihan'ı Fenerbahçe'ye istemiş: Kızım takımı satın alalım o zaman

Kadın voleybolunun simge isimlerinden Neslihan Demir Güler, Fenerbahçe'nin Tenerife'ye gittiği zaman kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.

Trt Spor'a konuşan Neslihan Demir Güler, Aziz Yıldırım'la olan telefon görüşmesinin detaylarını da aktardı. Güler, "Hakan Dinçay teklifi getirmişti ama ben çoktan Tenerife ile imzayı atmıştım. Aziz Yıldırım'la telefonda görüştüm. Ben de gitmek isterdim Fenerbahçe'ye. Aziz başkan 'Kızım o takımı satın alalım o zaman' demişti. Kısmet böyleymiş. Bir kere masaya oturmuştuk Fenerbahçe ile." ifadelerini kullandı.

2006 Dünya Şampiyonası'nda 225, 2010 dünya şampiyonasında 251 sayıyla en skorer oyuncu ödülünü alan Neslihan'ın başarıları şöyle;



Kulüp

2014-15 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2012 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2011 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Eczacıbaşı Vitra

2010 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi İkinciliği

2010 Türkiye Kupası İkinciliği

2005 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

2004 Top Teams Cup Şampiyonluğu

2004 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

Millî Takım

2012 Yaz Olimpiyatlarına Katıldılar

2012 World Grand Prix Finalleri - Bronz Madalya

2009 Akdeniz Oyunları -Gümüş madalya - Pescara, İtalya

2005 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Almeria, İspanya

2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkinciliği

Bireysel

2011 Avrupa Voleybol Sampiyonasi - En Skorer Oyuncu

2007 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu

2006 Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four - En skorer oyuncu

2006 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu

2005 Indesit Sampiyonlar Ligi - En skorer oyuncu, En iyi servis atan oyuncu

2012 World Grand Prix Finalleri - En iyi servis atan oyuncu

2011 Avrupa Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu- Türkiye

2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En değerli oyuncu -MVP-

2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En skorer oyuncu

2010 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu

2006 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu

2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi - En İyi Smaçör