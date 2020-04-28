Aziz Yıldırım'dan Neslihan'ı Fenerbahçe'ye istemiş: Kızım takımı satın alalım o zaman
Türk voleybolunun sembol isimlerinden Neslihan Demir Güler, Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı.
Kadın voleybolunun simge isimlerinden Neslihan Demir Güler, Fenerbahçe'nin Tenerife'ye gittiği zaman kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.
Trt Spor'a konuşan Neslihan Demir Güler, Aziz Yıldırım'la olan telefon görüşmesinin detaylarını da aktardı. Güler, "Hakan Dinçay teklifi getirmişti ama ben çoktan Tenerife ile imzayı atmıştım. Aziz Yıldırım'la telefonda görüştüm. Ben de gitmek isterdim Fenerbahçe'ye. Aziz başkan 'Kızım o takımı satın alalım o zaman' demişti. Kısmet böyleymiş. Bir kere masaya oturmuştuk Fenerbahçe ile." ifadelerini kullandı.
2006 Dünya Şampiyonası'nda 225, 2010 dünya şampiyonasında 251 sayıyla en skorer oyuncu ödülünü alan Neslihan'ın başarıları şöyle;
Kulüp
2014-15 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
2012 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu
2011 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Eczacıbaşı Vitra
2010 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi İkinciliği
2010 Türkiye Kupası İkinciliği
2005 Türkiye Ligi Şampiyonluğu
2004 Top Teams Cup Şampiyonluğu
2004 Türkiye Ligi Şampiyonluğu
Millî Takım
2012 Yaz Olimpiyatlarına Katıldılar
2012 World Grand Prix Finalleri - Bronz Madalya
2009 Akdeniz Oyunları -Gümüş madalya - Pescara, İtalya
2005 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Almeria, İspanya
2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkinciliği
Bireysel
2011 Avrupa Voleybol Sampiyonasi - En Skorer Oyuncu
2007 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu
2006 Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four - En skorer oyuncu
2006 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu
2005 Indesit Sampiyonlar Ligi - En skorer oyuncu, En iyi servis atan oyuncu
2012 World Grand Prix Finalleri - En iyi servis atan oyuncu
2011 Avrupa Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu- Türkiye
2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En değerli oyuncu -MVP-
2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En skorer oyuncu
2010 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu
2006 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu
2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi - En İyi Smaçör
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