Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar: 'Adaylıktan çekilirim, Beşiktaş ve Mourinho...'

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Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan ve Ali Koç'la yarışa giren Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

2018'den bu yana bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapmadılar, 2018'de planımız neyse ona devam edeceğiz. Yönetimi bilinçli olarak yarın öğleden sonra tamamlayacağız.

ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM

Fenerbahçe şampiyon olursa, başkan adaylığından çekilirim! Fenerbahçe olarak biz, Galatasaray'ı her zaman yeneriz!

BEŞİKTAŞ'A MOURINHO YANITI

Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar!

GALATASARAY ALIŞIKTIR

Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler. Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız. Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz.

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MOURINHO AÇIKLAMASI

Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar.

GEREKTİĞİNDE MÜDAHALE EDECEĞİZ

Beni bir TFF başkan adayı aradı, isim vermiyorum kim olduğunu biliyorsunuz. 'Fenerbahçe'den onu aldım, Galatasaray'dan bunu aldım formülü olmamalı. Tarafsız insanlar olmalı' dedim. TFF düzgün bir hale gelmeli. Tarafsız bir TFF yaratmaları lazım. Gerektiğinde müdahale edeceğiz.