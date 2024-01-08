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Aziz Yıldırım'dan açıklama! "Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır..."

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Sadettin Saran
Aziz Yıldırımdan açıklama Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 17:37

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak; başkanlık için herhangi bir çalışması olmadığını belirtti ve "Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır" dedi.

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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Aziz Yıldırımdan açıklama Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır...

Yıldırım, yaptığı açıklamayla gündeme gelen haberleri yalanladı ve sarı - lacivertlilerde sükunete ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

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İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması;

"Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran’ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır. Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı’yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran’ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran’ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Sadettin Saran

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