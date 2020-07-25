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Haber Giriş: 25.07.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım ve Cenk Başak, Turgut Aslan ile yemekte buluştu

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Aziz Yıldırım ve Cenk Başak, Turgut Aslan ile yemekte buluştu
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Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, 15 Temmuz Gazisi, Devlet Övünç Madalyası sahibi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na getirilen Turgut Aslan ile yemekte.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na getirilen Turgut Aslan ile yemekte bir araya geldi.

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