Aziz Yıldırım: 'Beşiktaş, Mourinho için yalan söylüyor'

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Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım takımın sezonu şampiyon tamamlaması durumunda yarıştan çekileceğini duyurdu.

“Bu seçim ‘Ben başkan olduğum sürece F.Bahçe şampiyon olamaz’ diyenlerle ‘Ben kaybedeyim, F.Bahçe kazansın’ diyenler arasındadır” sloganı ile yola çıkan Yıldırım dün düzenlediği basın toplantısında “2018’den bu yana bir çivi bile çakmadılar. Boya badana yapmadılar, 2018’de planımız neyse ona devam edeceğiz” dedi.

BEŞİKTAŞ'IN BÖYLE BİR GÜCÜ YOK

Aziz Yıldırım, Beşiktaş’ın “Mourinho görüşüyoruz, anlaşmaya yakınız” açıklamalarına da şu sözlerle tepki gösterdi: “Beşiktaş, Mourinho’ya 7 milyon Euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12’ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar. Sayın başkan Hasan Arat’a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok.”