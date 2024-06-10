×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım: Ali Koç ve arkadaşları inşallah Fenerbahçe’yi şampiyon yapar

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Aziz Yıldırım: Ali Koç ve arkadaşları inşallah Fenerbahçe’yi şampiyon yapar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 07:00

Sonuçların belli olmasının ardından Ali Koç ile kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, “Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe’yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz” dedi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Ali Koç’a rakip olduğu 2. seçimden de yenilgi ile ayrılan Aziz Yıldırım sonuçların belli olmasının ardından önceki gece canlı yayında yakalanan pozitif havayı devam ettirdi. Seçimi kaybeden Yıldırım, başkan Ali Koç ile birlikte kürsüye çıktı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Ali Koç yeniden başkan Seçim sonuçlandı, Aziz Yıldırım...Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan! Seçim sonuçlandı, Aziz Yıldırım...Haberi görüntüle

F.BAHÇE’YE YAKIŞIR BiR KONGRE OLDU

Yıldırım kürsüdeki konuşmasında “F.Bahçe’ye yakışan bir kongre yaptık, hepinize teşekkürler. Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe’yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!