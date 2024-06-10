Aziz Yıldırım: Ali Koç ve arkadaşları inşallah Fenerbahçe’yi şampiyon yapar

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Fenerbahçe’de Ali Koç’a rakip olduğu 2. seçimden de yenilgi ile ayrılan Aziz Yıldırım sonuçların belli olmasının ardından önceki gece canlı yayında yakalanan pozitif havayı devam ettirdi. Seçimi kaybeden Yıldırım, başkan Ali Koç ile birlikte kürsüye çıktı.

F.BAHÇE’YE YAKIŞIR BiR KONGRE OLDU

Yıldırım kürsüdeki konuşmasında “F.Bahçe’ye yakışan bir kongre yaptık, hepinize teşekkürler. Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe’yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz” ifadelerini kullandı.