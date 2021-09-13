Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli"

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun olarak bir mazeretinin olmadığını belirtti.

Takımın başına yeni geçtiğini hatırlatan Korkmaz, "Milli takımdan gelen oyuncularla iki-üç gün çalıştık. Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel." dedi.

Kazanmanın takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Korkmaz, "Galibiyet güzeldi. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da hazır olduğunda daha iyi, daha etkin, daha pozitif bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Bunu da yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.