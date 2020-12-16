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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 Fenerbahçe

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Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 Fenerbahçe
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren, Eylül Akarçeşme, Anthi)

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 25-23, 16-25, 16-25, 11-25

Süre: 108 dakika (30, 26, 28, 24)

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