Avustralya Açık'ta kuralar çekildi! İlk tur eşleşmeleri...

Melbourne kentinin 8-21 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvadaki ilk tur eşleşmeleri belirlendi.

Erkeklerde turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan son şampiyon Sırp Novak Djokovic, dünya sıralamasının 66. basamağındaki Fransız Jeremy Chardy ile eşleşti.

İki numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 56 numarası Sırp Laslo Djere ile eşleşirken 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'in rakibi ise klasmanın 90. sırasındaki Kazak Mikhail Kukushkin oldu.

Kadınlarda ise dünya sıralamasının 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile klasmanın 77. basamağındaki Karadağlı Danka Kovinic, 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile dünya 140 numarası Avustralyalı Lizette Cabrera karşılaşacak.

Üç numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Rus Anastasia Pavlyuchenkova (dünya 39 numarası), unvanını korumak için korta çıkacak 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin de Avustralyalı Maddison Inglis (dünya 130 numarası) ile mücadele edecek.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise klasmanın 51. basamağındaki Alman Laura Siegemund karşısında korta çıkacak.

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