Avrupa'nın en çok maaş ödeyen kulübü Barcelona, en çok kazanan futbolcu Mbappe

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Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe, aylık 6 milyon Euro ile Avrupa’nın en çok kazanan oyuncusu durumunda. Fransız futbolcu, listede ikinci sırada bulunan ve Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten ayda 2.1 milyon Euro alan İngiliz oyuncu Harry Kane’den neredeyse 3 kat daha fazla kazanıyor.

Premier Lig'in 1 numarası De Bruyne

Manchester City’nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne 2,02 milyon Euro ile İngiltere Premier Lig’deki en yüksek ücretli oyuncu olarak dikkat çekerken, Avrupa genelini kapsayan listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Yine Manchester City’nin golcü oyuncusu Norveçli Erling Haaland ise 1.9 milyon Euro ile De Bruyne’nin hemen arkasında yer alıyor.

City, United ve Real'den 1'şer futbolcu

Avrupa’nın en çok kazanan 10 futbolcusu listesinde Manchester City, Real Madrid ve Manchester United’dan 2’şer, PSG, Barcelona, Liverpool, Bayern Münih’ten 1’er oyuncu yer aldı. Listenin en yaşlı futbolcusu, Barcelona’dan ayda 1.87 milyon Euro alan 35 yaşındaki Robert Lewandowski, en gençleri her ikisi de 23 yaşında olan Real Madridli Alaba ve Cityli Haaland.

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Avrupa'nın en bonkör kulübü Barcelona

Avrupa liglerinde bu sezon futbolcularına en çok ücret öde yen kulüpler belli oldu. Listenin 1 numarasında yıllık 639 milyon Euro ile Barcelona yer alırken, PSG 617 milyon Euro ile ikinci, Manchester City 554 milyon Euro ile üçüncü, Real Madrid 453 milyon Euro ile dördüncü oldu.