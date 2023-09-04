Avrupa’nın da en büyüğüyüz

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Milletler Ligi şampiyonluğumuzun ardından, bu bizim ‘ustalık nişanemiz’ demiştim. O ustalık bizi zirveye taşıdı Avrupa’da. Öncelikle yürekten tebrikler ve teşekkürler güzel takım. Avrupa arenasında şampiyonluklara alışık olan, son dünya şampiyonu Sırbistan’ı, 2-1 geriye düşmüşken tekrar şaha kalkarak devirmek müthiş bir karakter. Avrupa’da üçüncü finalimizi oynayıp bu kez eksik olan altın madalyamızı da boynumuza gururla takıyoruz

Gözden Kaçmasın Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğu sonrası yeni hedefini açıkladı Haberi görüntüle

VARGAS VARSA HER ŞEY TAMAM

Takıma çok ama çok büyük katkısı olan, maçın başından sonuna kadar ayakta duran, 41 sayı ile parıl parıl parlayan Vargas’a şapka çıkarıyorum. Genel olarak bakarsakta; oldukça fazla servis kaçırdığımız, bloklarda istediğimiz ritmi tam olarak yakalayamadığımız maçta gerginliğimiz kendini hissetriddi.

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Ebrar’ın maça alışıtığımızın dışında tutuk başlaması Sırbistan’ın elini güçlendirdi. Hande’nin manşet alan köşe oyuncusu olması, zaman zaman aksamış olmasına rağmen sahada tuttu. Santarelli’nin kenardakı oyuncularımızı neden kullanmadığı soru işareti bıraktı. Ancak hepsi bir kenara, koçun da bildiği varmış. Liberomuz Gizem’e hareketli defansı için ayrıca teşekkürler.

BÜYÜK OYUNCULAR

“Büyük oyuncuları iyi oyunculardan ayıran nedir?” sorusunu şöyle açıklamıştı Maria Sharapova: “İyi oyuncular her şey yolundayken kazanır. Büyük oyuncular hiçbir şey yolunda gitmezken bile kazanır.”

Sanırım bizi en iyi anlatan cümle bu olur. Biz sadece iyi oyunculardan oluşan bir takım değiliz, büyük oyuncuyuz. Ekol yaratmak kolay değildir. Artık voleybol ekoluna sahip olduğumuz da kesin. İngilizler ve Brezilyalılar futbolun, Amerikalılar ve Balkan insanları basketbolun kitabını yazmaya devam etsinler. Biz voleybola sahip çıkıyoruz sevgili dünya... Teşekkürler!