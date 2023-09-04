A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğu sonrası yeni hedefini açıkladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da zafere ulaşan Başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

Sırada Olimpiyat elemeleri olduğunu belirten Daniele Santarelli, "Güzel duygular, güzel hisler. Bu takımla gurur duyuyorum. Bugün sadece kendimizi için değil Türk halkı için mücadele ettik. İtalya'yı, Sırbistan'ı yenmek kolay değil. En iyi oyunu biz oynadık. İtalya ve Sırbistan'a karşı 2-1 geri düştük ama kazandık. Asla pes etmedik. Çok mutluyum. Sırada Olimpiyat elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bu takım inanılmaz şeyler başardı." ifadelerini kullandı.