Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe'nin! Sarı lacivertliler, Euroleague'de finalde

Haberin Devamı

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında 14 Nisan Pazar günü Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı ile karşılaşacak.

FİNALDE DE MAĞLUP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Çekya’da yer alan Kralovka Arena’da Fenerbahçe, ÇBK Mersin’i 99-60’lık skorla yenerek şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2022 yılında ise ev sahipliği yaptığı Euroleague Final-Four’da finale çıkarken Macar rakibi Sopron’a kaybetmişti.

DÖRTLÜ FİNAL'E NASIL GELDİLER

EuroLeague Women’da normal sezonu grubunda lider tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, çeyrek finalde eşleştiği Perfumerias Avenida’yı 2-0 ile geçerek Final Four’a katılmaya hak kazanmıştı.

Haberin Devamı

ÜST ÜSTE 4. FINAL FOUR

Euroleague’de sezonun geride kalan kısmında oynadığı 16 karşılaşmanın 14 tanesinden galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertli ekip üst üste 4’üncü, toplamda ise 10’uncu kez Final Four’da yer aldı.

ÇUKUROVA BASKETBOL İKİNCİ KEZ FINAL FOUR'DA

EuroLeague Women normal sezonunda B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ÇBK Mersin, çeyrek finalde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile eşleşmiş ve rakibini 2-1 ile geçerek Final Four’a katılım hakkı kazanmıştı.

ÇBK Mersin forması giyen Amerikalı guard Marina Mabrey, bu sezon EuroLeague Women’da ürettiği toplam 300 sayı ile takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.