Avrupa'da süresi en uzun ama futbolun en az olduğu maçlar Süper Lig'de!

Süper Lig maçların top ortalama 51 dakika 53 saniye oyunda kalırken toplam süre 100 dakika 28 saniyeye ulaştı.

Opta verilerine göre Avrupa’nın en büyük 10 liginde topun en fazla oyunda kaldığı (57:52), toplam müsabaka süresinin en az (97:44) ve topun oyunda kalma oranının en yüksek (%59.2) olduğu lig, Hollanda Eredivisie. İkinci sırada yer alan İngiltere Premier Lig’de topun ortalama oyunda kalma süresi 39 saniye daha az (57:13) olsa da, toplam maç süresi 2 dakika 13 saniye daha uzun: (99:53).

Hürriyet yazarlarından Adil Demirçubuk, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, ortaya çıkan bu verileri değerlendirdi.

ADİL DEMİRÇUBUK: ÇEKYA'NIN BİLE GERİSİNDE KALDIK

Futbolda seyir zevkini ve seyirci sayısını belirleyen faktörlerin başında topun oyunda kalma süresi gelir. Meşin yuvarlak oyunda ne kadar çok kalırsa aksiyon, tempo ve heyecan o denli artar. Yapılan her faul, oyun çizgilerinin dışına giden her top ve özellikle de futbolcuların sakatlıkları nedeniyle oyuna verilen her zorunlu duraklama, müsabakayı izlemek için stada gelen ya da televizyon karşısına geçen futbolseverlerin ilgisini azaltır. Olay bununla da bitmiyor; hakemler topun oyunda kalmadığı süreleri dikkate alarak her devreye ilave süreler eklediği için 90 dakikada bitmesi gereken karşılaşmalar uzadıkça uzuyor. Opta verileri, Avrupa’nın 10 büyük liginde topun en az oyunda kaldığı ve maçların en uzun sürdüğü ligin Türkiye Süper Lig olduğunu ortaya koyuyor.

Hakemlerin yönetim tarzı da önemli

Şüphesiz topun oyunda kaldığı sürede futbolcuların özellikleri ve niyetleri kadar hakemlerin yönetim tarzı da önemli rol oynuyor. Bazı hakemler sert oyuna müsamaha gösterip avantaj kuralını mümkün olduğunca fazla uygularken, bazıları da tam tersine en ufak bir sertlikte faul düdüğüne başvurmaktan çekinmiyor. Bu sezon Süper Lig’de 5 ve üzeri sayıda maçta görev yapan hakemler içinde topun oyunda kalma oranı en yüksek olan hakem Yasin Kol (%55.28)... Emre Kargın %54 ile ikinci, Cihan Aydın %53.4 ile üçüncü sırada yer alıyor. Yönettiği maçlarda topun oyunda kalma oranının en az olduğu hakemler ise Muhammet Ali Metoğlu %48.5, Halil Umut Meler %49.88, Atilla Karaoğlan %50.62) ve Oğuzhan Çakır (%50.84).

UĞUR MELEKE: EN FAZLA ZAMANI SAKATLIK NUMARASI YAPANLAR YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ

Benim meslek hayatım boyunca defalarca yazdığım, rahmetli Hıncal Uluç’un yazılarımı-istatistiklerimi referans göstererek benimle birlikte çok savaştığı hayati bir konu. Durumun düzelmesine Hıncal Abi’nin ömrü vefa etmedi. Umarım benim eder. Süper Lig’de bir maç için TV’nin başında 100 dakika oturuyoruz ve bunun 49 dakikası çöp. Hayatımızdan 49 dakika çalınıyor. Takımlarımız yurtiçinde dinlenerek oynadıkları için yurtdışındaki tempoya da zaman zaman ayak uyduramıyor. Ülke futbolunun bence 1 numaralı sorunu bu.

Çözüm yolu çok basit

Çözüm önerimi de defalarca yazdım ama dikkate alınmadı. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bazı meşhur ve cahil yoneticilerinin 30 IQ düzeyindeki tartışmaları daha fazla yer ediyor kamuoyunda. Çünkü yine aynı cahil yöneticilerin finanse ettiği cahil Youtuberlar çıkartıyor tüm patırtı gürültüyü. Çözüm önerim şu: Süper Lig’de bir maçta sakatlanıp yere oturan her oyuncu kenara gönderilecek. Kenara giden de bir sonraki düdüğe kadar oyuna giremeyecek. Bu tüm sakatlık numaralarını ve yerde oturup zaman geçirmeleri yok edecek. Zaten en büyük zamanı orada kaybediyoruz. Bu devrimi hayata geçirsek inanın o 51 dakika oyun süresi 60 düzeyine gelecek ligde.

FIRAT AYDINUS: HAKEMLERE TALİMAT VERMEK YETMEZ, ARKALARINDA DURULMALI

Tabloya baktığımızda her sezon daha eksiye giden bir görüntü mevcut. Bu durumu sadece hakemler üzerinden okumak gerçekçi olmaz. Sahadaki tüm aktörlerin bu tabloda payı olduğu unutulmamalı. Hakemlerin temaslı oyuna biraz daha prim tanıması, verilen bir karar sonrası oyunun hızlı bir şekilde tekrar başlamasında etken olması ve futbolcuların da bu düşünce içerisinde olması gerekiyor.

Premier Lig'i örnek almalıyız

İngiltere Premier Lig maçlarını izlediğimizde futbolcular yerde yatarken hakemin oyun akışını kesmeyip devam ettirmesi ve futbolcuların ‘Niye durdurmuyorsun!’ diye itiraz etmemesi gibi sekanslara fazlasıyla şahit oluyoruz. Bu sorunu, alınacak tedbir ve yaptırımlarla çözmek tabii ki mümkün. Zamanında ‘Dörtten fazla oyuncu itiraza geldiğinde veya monitöre giderken hakemin önünü kesen futbolcuya kart gösterilsin’ dendi. Son Avrupa Şampiyonası’nda ‘Sadece kaptanlara açıklama yapılacak’ talimatı gelmesinin temelinde bu yatıyordu. Fakat ülkemizde uygulanmıyor. Uygulansa da uygulayan hakemlerin arkasında duran, destek veren bir kurum yok. Topun oyun kalma süresini artırmak için hakemlere talimat vermek yetmez, bu talimatların uygulanması ve uygulayan hakemlerin arkasında durulması gerekir.