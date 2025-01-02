Galatasaray'dan sağ beke Milan van Ewijk atağı!

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sağ bek bölgesi için yeni bir gelişme yaşandı.

Soccer News'in haberine göre; Galatasaray, Milan van Ewijk transferi için Coventry City ile görüşmelerde bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların, Championship ekibiyle anlaşmanın yollarını aradığı belirtildi.

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Coventry City'de karşılaşmada forma şansı bulan Hollandalı sağ bek, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Feyenoord altyapısında yetişen Milan van Ewijk, ülkesinde son olarak Heerenveen'de forma giyerken 2023-2024 sezonu başında 4 milyon 300 bin euro bonservis ücreti karşılığında İngiltere'nin yolunu tuttu.